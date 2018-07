La telenovela Jandrei prosegue, e ogni giorno si accumulano le indiscrezioni in merito alla Sampdoria che si avvicina o si allontana al giocatore. Le ultime notizie che trapelano dal Brasile, però, suonano abbastanza positive. Secondo i media locali infatti il club blucerchiato avrebbe trovato l'intesa definitiva con la Chapecoense per il trasferimento del portiere.



Il classe 1993 dovrebbe costare al Doria circa 2,5 milioni di euro. Alla 'Chape' andranno 1,5 milioni per il 60% del cartellino, mentre 1 milione verrà versato nelle casse del Tubarao, che detiene il 40% del calciatore. Il giocatore sarebbe atteso dalle visite mediche a Genova nelle prossime ore, così da scrivere la parola 'fine' ad una trattativa di mercato che si trascina ormai da settimane.