Salvatoreè un ragazzo che ha vissuto una carriera nel mondo del calcio davvero particolare. Una storia da raccontare, quella dell'ex attaccante nato a Palermo nel 1988, rimasto legato a doppio filo a Genova e alla maglia della. Ma andiamo con ordine. Da ragazzino Foti segnava valanghe di gol nelle giovanili. Cresce nell'Acireale, poi passa al Venezia ma il club lagunare fallisce. Lì, nel 2005, lo pesca la Samp. Era il club di Marotta e Garrone, e Foti venne accolto da relazioni entusiastiche e accostamenti importanti.Nel 2006 l'esordio in Serie A e un mese dopo il primo gol, nel 4-2 rifilato al Messina. I paragoni si sprecano. Qualcuno lo avvicina a Ibra, e addirittura si parla di offerte da top club di Premier per quel ragazzino alto e tecnico, considerato uno dei giocatori più interessanti a livello europeo. "​. Credo stia continuando a chiedere informazioni su di me alla Sampdoria" confessò lui stesso in un'intervista a giugno 2006. "​Dopo il fallimento del Venezia prima di firmare con il club blucerchiato fui contattato anche da Chelsea e Tottenham. Preferii restare in Italia e legarmi alla Sampdoria e non mi pento assolutamente della scelta. Quando presi la decisione, pensavo che l' esperienza inglese fosse definitivamente tramontata e invece mi hanno detto che dopo il mio gol al Messina, il primo in serie A, ilha cominciato a seguirmi".La carriera di Foti sembrava pronta a decollare,, nell'annata della sua esplosione in Serie A. Difficile sgomitare tra quattro punte così, meglio emigrare. Prestito in Serie B al Vicenza, da gennaio, e subito 6 gol in cadetteria. A giugno torna alla Samp, a luglio viene aggregato alla prima squadra ma, ancora una volta, non trova minutaggio. Gioca con la Primavera, e fa 8 gol in 9 partite. A gennaio un nuovo prestito, a Messina in Serie B, e qui le zampate diventano soltanto 2 in 17 presenze. Da lì iniziano i problemi. I cambi maglia non si contano più: Treviso, Piacenza e Empoli, in ordine cronologico. Fa anche parecchie apparizioni, 19, 18 e 18, condite da 7 reti complessive, e rimane di proprietà della Samp. Poi, nel 2012, il cordone ombelicale viene tagliato.Ad inizio stagione 2011-2012, Foti torna al Doria, nel frattempo impegnato in Serie B, e gioca la prima parte di campionato al Doria. A gennaio va al Brescia, e nell'estate 2012 cambia definitivamente società,. L'attaccante siciliano ha 24 anni, e pare pronto a prendersi definitivamente la scena. Sta bene, segna e guida i salentini: 15 gettoni, 8 centri e 3 assist in quella Serie C trascinano una piazza importante come quella pugliese ai play off. Può essere il suo anno.E invece no, neppure quello è il suo anno perché qui ci imbattiamo un'altra costante di gran parte della sfortunata carriera di Foti, ossia gli. Continui, martellanti, frequenti e culminati con il problema più fastidioso, l'ernia del disco, che gli impedisce fisicamente di giocare. Nell'estate 2013 si opera, ma non sarà praticamente più lo stesso: esperienze in Svizzera e nel calcio minore rappresentanoFoti torna a vivere a Genova, dove ha tanti amici, e si costruisce una carriera post calcio giocato. Merito di, che lo accoglie nel 2016 nel suo staff, appena arrivato a Bogliasco. Foti lo affianca nei tre campionati genovesi, lo segue a Milano e Torino, poi torna a casa, nella ormai 'sua' Liguria, quando Giampaolo resta disoccupato. Almeno sino a pochi giorni fa.Suona il telefono, e la chiamata è di quelle che non puoi rifiutare. Dall'altra parte della cornetta c'è José, uno degli allenatori più carismatici e famosi del mondo, che ti chiede di diventare il suo vice. Come fai a dire di no?. Accetta, andrà alla, sarà il secondo dello Special One. Uno che, guarda caso, con il Chelsea di inizio carriera ha un discreto legame. L'augurio per Foti, ragazzo perbene, molto conosciuto e altrettanto stimato a Genova, è che possa riprendersi oggi quello che il pallone gli ha tolto da ragazzo anche se con un nuovo ruolo, quello di... Special Two.