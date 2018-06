Sirene portoghesi per Emiliano Viviano. Secondo il quotidiano A Bola, il portiere italiano della Sampdoria (cercato anche dal Parma) andrà allo Sporting Lisbona per 3 milioni di euro.

Per il nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic è in arrivo anche l'attaccante olandese del Groningen, Tom van Weert.