Dal Torino al... Torino. E' passato un intero girone e quasi cinque mesi da quello sfortunato Samp-Toro di inizio novembre: il Doria venne sconfitto 1-4 in casa, in una delle peggiori partite stagionali, e quello che è peggio è che dopo pochissimi minuti di gioco Edgar Barreto fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio.



Sino a quel momento della stagione, il centrocampista paraguaiano era stato uno dei migliori interpreti del reparto mediano di mister Giampaolo. Ci si aspettava ovviamente un problema abbastanza complicato da smaltire, ma nessuno ipotizzava un'assenza così prolungata dal terreno di gioco. Da quel giorno, Barreto vanta soltanto due convocazioni, pur senza scendere in campo. Minuti giocati, zero. Prima ha avuto una lesione al flessore, in alto nella coscia sinistra. Poi ha accusato un problema ai polpacci, legato ad alcuni disequilibri posturali. Tutt'ora il calciatore è frenato da questo acciacco, anche se Giampaolo ha commentato dicendo che il giocatore 'comincia a vedere un po' di luce'. Secondo Il Secolo XIX però il paraguaiano avrebbe nel mirino un rientro in campo nel derby.



Nel frattempo, i problemi fisici di Barreto stanno anche bloccando il rinnovo sino a giugno 2020. Quella del prolungamento è una promessa che gli è stata fatta da Ferrero, resta valida (anche se non era scattato il minimo di presenze necessario per far partire il rinnovo automatico) ma se ne parlerà tra qualche mese.