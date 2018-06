Il gradimento della Sampdoria per Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal, è noto da oltre un'anno. Già l'estate scorsa la dirigenza blucerchiata aveva corteggiato il calciatore classe 1992, senza riuscire a convincerlo a lasciare Londra. Ora però la situazione è decisamente cambiata, e il nome del regista potrebbe tornare d'attualità per il club di Corte Lambruschini.



Innanzitutto, bisogna tenere conto del fatto che il contratto di Wilshere con l'Arsenal scadrà a fine mese, e quindi il giocatore sarà libero di scegliere con tutta calma la sua futura destinazione. Oltretutto, il rapporto con Emery non sarebbe decollato, tanto è vero che l'allenatore lo avrebbe incontrato nei giorni scorsi per fargli sapere di non considerarlo un titolare. Wilshere potrebbe così ritrovarsi ai margini della squadra, oltretutto chiuso dall'arrivo - proprio dalla Samp - di Lucas Torreira.



Ecco perchè dopo 10 anni di onorato servizio starebbe pensando di lasciare Londra. Secondo il Mirror l'Arsenal gli avrebbe offerto un rinnovo a 110mila sterline a settimana più bonus, ma anche la Samp avrebbe presentato una proposta per l'ex Bolton, ovviamente a cifre inferiori rispetto a quelle messe sul tavolo dai Gunners. Le richieste per un calciatore del genere a parametro zero ovviamente non mancano: ci avrebbero provato anche Milan e Juventus in Italia, mentre in Premier lo starebbero sondando il Wolverhampton, il West Ham e l'Everton.