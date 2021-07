La voce che arriva dall'Inghilterra è abbastanza clamorosa e, probabilmente, destinata a rimanere soltanto un'indiscrezione di mercato e nulla più. Oltremanica, però, si parla della Sampdoria e di un ex blucerchiato, Dennis Praet, passato nell'estate 2019 al Leicester. Il centrocampista belga nello scorso campionato ha totalizzato solo 15 presenze con la maglia delle Foxes, complice anche un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori da gennaio fino ad aprile.



Secondo il quotidiano inglese The Athletic Praet potrebbe lasciare il Leicester a breve, per tornare in Italia e ritrovare spazio. Stando al giornale, la Sampdoria sarebbe la meta più papabile per il classe 1994. L'indiscrezione però al momento risulta assolutamente priva di fondamento.



L'operazione è poco plausibile e credibile per una serie di valutazioni, principalmente economiche, legate allo stipendio del belga, alla formula di trasferimento perfezionata a suo tempo con il Leicester e pure per le difficoltà connesse alla messa a bilancio del cartellino del calciatore. L'unica soluzione plausibile, in questo senso, sarebbe un prestito con parte dello stipendio pagato dagli inglesi. Inoltre, tutta da verificare la disponibilità di Praet in ottica ritorno.