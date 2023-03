Da tempo la domanda che si fanno i tifosi dellaè "Quanto vuoleFerrero (o meglio, il trust Vidal) dalla cessione del club"? Adesso, c'è una risposta alla domanda, ed è una risposta abbastanza in linea con quanto era trapelato nei giorni scorsi. Nella relazione che i tre commissari giudiziali hanno inviato pochi giorni fa ai creditori di Eleven Finance viene esplicitato che, per cedere Ssh Holding, viene richiesto "".La cifra servirà per soddisfare i creditori di Ferrero, a seguito dell'eventuale omologa del concordato del 5 maggio. Nella relazione viene anche precisato come il valore della Sampdoria di oggi siaa coprire le necessità economiche del trust, e i commissari non escludono una revisione. Questo perché, quando era stato costituito, il trust prevedeva un tetto massimo di 33 milioni "con preciso obbligo di versare al momento dell'incasso la somma di euro 7,5 milioni a Holding Max". Nella relazione della scorsa settimana però viene indicato come la cifra prudenzialmente necessaria sia di 39,5 milioni.Il trust dovrà irrevocabilmente girare 15.5 milioni ai creditori e accantonarne 2.4 per voci relative all'eventuale aggravio dei costi di procedura, scrive Il Secolo XIX. Inoltre, c'è un altro aspetto abbastanza inquietante delle vicenda. Dalla relazione si nota comeValore considerato dai commissari, che sottolineano anche la difficoltà di reperire dati e notizie in merito alla cessione, "appena sufficiente" per soddisfare i creditori.