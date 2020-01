Una maxi operazione coinvolgerà in questa sessione di mercato la Sampdoria e la Juventus: l'asse tra Torino e Genova coinvolgerà ben 4 giocatori, destinati a cambiare maglia nella finestra invernale. In bianconero finirà Giacomo Vrioni, centravanti italo-albanese classe 1998 attualmente in prestito al Cittadella. Il giocatore si trasferirà nell'Under 23 bianconera allenata da Fabio Pecchia sino al termine della stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la fumata bianca, sono previsti infatti nuovi contatti tra le dirigenze.



Il percorso inverso lo faranno invece ​gli attaccanti classe 2000 Matteo Stoppa ed Erik Gerbi, oltre che il centrocampista classe 2001 Nicolò Francofonte. Tutti e tre verranno aggregati alla Primavera blucerchiata.