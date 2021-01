Contro l'Inter, il nuovo gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha tirato fuori dal cilindro il meglio del repertorio. La specialità della casa, per il centrocampista danese schierato come seconda punta da Ranieri, mercoledì è stata il dribbling, mai fine a sé stesso ma sempre mirato al raggiungimento dell'obiettivo. L'esempio perfetto è il secondo gol blucerchiato, con Damsgaard in grado di bruciare tre giocatori nerazzurri prima di servire Keita libero in area di rigore.



La prestazione del classe 2000 ovviamente non è passata inosservata, specialmente al cospetto della prima squadra a muoversi e ad interessarsi alla sua crescita, ossia l'Inter. Eppure erano già numerose le società che la scorsa estate, senza neppure averlo visto con la maglia doriana, avevano preso informazioni su di lui, specialmente dalla Premier League.



Ora ovviamente numerosi top club lo hanno messo nel mirino, e monitorano la sua crescita. Secondo Il Secolo XIX adesso si tratta solo di capire quando il Doria concretizzerà la plusvalenza. Nell'estate 2021, come probabilmente spera Ferrero, o in quella del 2022, come invece si augurano i tifosi blucerchiati. Quel che è certo è che la carriera per Damsgaard sembra spianata. In patria si parla di lui come del nuovo Laudrup, e i titoli dei quotidiani giovedì erano tutti per lui, piuttosto che per il più noto connazionale Eriksen.