Quando l'emergenza sanitaria sarà passata, la Sampdoria potrà godersi un suo nuovo gioiellino. Si tratta del danese Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 del Nordsjaelland considerato in patria come il più promettente prospetto del calcio nazionale. A mettere in luce il giocatore sono state in particolare le ultime quattro partite, dopo la sosta invernale. Il Nordsjaelland ha racimolato 10 punti, e Damsgaard è stato il grande protagonista con tre gol e due assist.



Le prestazioni di Damsgaard non sono passate inosservate, tanto è vero che secondo Il Secolo XIX parecchie società europee si sarebbero mosse per informarsi, in particolare dalla Premier League, e non si potrebbe escludere un tentativo con la Samp già a giugno da parte di qualche club, colpito dal giocatore. Il Doria ha versato una cifra considerata record dal Nordsjaelland, 50 milioni di corone, ossia 6,5 milioni di euro. Il suo contratto con la Samp invece scadrà nel 2024.