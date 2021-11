La Sampdoria dovrà fare a meno ancora a lungo del centrocampista Mikkel Damsgaard. Il danese, tornato a casa dopo il ricovero in clinica e l'intervento in atroscopia al ginocchio destro, nel corso di questa settimana dovrebbe iniziare a svolgere la prima fase del piano di recupero approntata per lui dallo staff sanitario blucerchiato. In questa parte di rieducazione, scrive Il Secolo XIX, verranno svolte soltanto sedute di fisioterapia.



I tempi di recupero, per il momento, si attestano attorno a metà dicembre, non prima. Spesso in realtà in questi frangenti i termini possono anche slittare ulteriormente. La speranza blucerchiata, in vista della Salernitana, è quella di recuperare almeno uno tra Ronaldo Vieira o Valerio Verre.