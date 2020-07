In Danimarca si continua a parlare con toni entusiastici dell'acquisto forse più atteso in vista della prossima stagione per la Sampdoria. Il centrocampista Mikkel Damsgaard infatti ieri ha giocato l'ultima partita nella massima serie del paese nordico, affrontando il Copenaghen con il suo Nordsjaelland, ricevendo nel frattempo un riconoscimento importante. Il classe 2000 è stato eletto infatti giovane giocatore dell'anno, grazie anche ad un bottino di tutto rispetto, ossia 11 reti e 7 assist.



Tra pochi giorni, e per la precisione dal 1° agosto, Damsgaard diventerà ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Nel frattempo però a Corte Lambruschini secondo Il Secolo XIX sarebbe già arrivato qualche sondaggio da società appartenenti alla Premier League e alla Bundesliga, incuriosite dalle prestazioni del giovane gioiellino di casa Samp.