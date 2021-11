Emergono ulteriori dettagli in merito all'infortunio del giovane centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard, fermatosi con la Danimarca e recentemente operato in artroscopia per una pulizia del ginocchio. Il giocatore, nei giorni scorsi, era stato ricoverato in clinica a causa di un'infezione proprio al ginocchio, e ciò ha richiesto l'intervento del professor Mazzola



Inizialmente era stato comunicato che il giocatore aveva lasciato la clinica ma in realtà, contrariamente a quanto fatto trapelare, Damsgaard ha trascorso nella struttura altri due giorni, ed è stato dimesso soltanto ieri mattina, in stampelle. Oggi ovviamente non sarà al Ferraris, Il Secolo XIX racconta anche di un ragazzo piuttosto abbattuto.



Il primo infortunio è arrivato con la Danimarca al ginocchio sinistro ma poi, quando il calciatore iniziava a recuperare, è giunta la nuova mazzata di questa infezione. Abbastanza curiosamente, ad essere colpito è stato il ginocchio destro, e il problema, fanno sapere, non è legato all'altro.