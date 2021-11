La notizia di ieri ha colto tutti abbastanza di sorpresa: l'infortunio di Mikkel Damsgaard era cosa nota, quello che non si sapeva era l'intervento in atroscopia a cui, ieri,è stato sottoposto il calciatore della Sampdoria dall'equipe del professor Mazzola in seguito alla febbre che ne aveva causato il ricovero. L'operazione, ha fatto sapere la Samp, è andata bene ma i tempi di recupero si dilateranno.



Il rientro di Damsgaard, fa sapere Il Secolo XIX, slitterà avanti nel tempo. Il professor Mazzola valuterà di nuovo le sue condizioni, ma di sicuro le tempistiche non saranno inferiori al mese. Possibile però che la durata possa allungarsi ulteriormente.