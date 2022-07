Dopo aver preso Hickey dal Bologna, il Brentford continua a guardare in Serie A per rinforzare la squadra. Il nuovo obiettivo è Mikkel Damsgaard: il club inglese, come riporta Sky, ha già fatto un'offerta di 11 milioni di euro più 7 di bonus per prenderlo a titolo definitivo. La richiesta della Sampdoria è leggermente più alta, ma c'è ottimismo per trovare l'intesa.



IL LUNGO STOP - Dopo essersi messo in vetrina due anni fa, il centrocampista danese classe 2000 nella stagione scorsa ha avuto una frenata dovuta soprattutto ai continui problemi fisici. Damsgaard è stato fuori per quasi tutta la stagione a causa di una forma molto aggressiva di artrite che l'ha bloccato da metà ottobre finoa metà aprile. Ora i problemi sono alle spalle e il ragazzo è pronto a rilanciarsi, ma presto potrebbe lasciare la Serie A.