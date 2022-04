Arrivano notizie incoraggianti da Mikkel Damsgaard. Finalmente, il centrocampista della Sampdoria vede la luce in fondo al tunnel dell’infortunio, e le sue condizioni sembrano persino migliori del previsto. Ieri, ad esempio, il talentino danese ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni, ed è stato impiegato seconda punta con Supryaga, e con Sabiri alle spalle.



Dal Mugnaini, scrive Il Secolo XIX, i segnali sono buoni e se confermati anche oggi potrebero portare non solo ad una convocazione, ma addirittura ad un breve ritorno in campo. Damsgaard potrebbe anche essere impiegato per qualche minuto nel finale del match con la Salernitana, compatibilmente con il risultato e le sue condizioni.