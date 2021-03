La Sampdoria si gode Mikkel Damsgaard. Arrivato dal Nordsjaelland per 6 milioni di euro, il centrocampista danese classe 2000 ore vale il triplo e ha attirato l'interesse dei top club europei.



La soluzione ottimale, anche per completarne la maturazione e aumentarne il valore potrebbe essere quella di tenerlo a Genova ancora un anno e rimandare ogni altra decisione al 2022. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarà il mercato a stabilirlo considerando che in queste ultime dieci gare il baby danese può migliorarsi ancora. Di sicuro Damsgaard è destinato a diventare l’erede, sul piano delle plusvalenze celebri della Samp negli ultimi anni, di talenti come Muriel, Skriniar, Torreira, Schick, Praet e Andersen.