La struttura dell’attacco della Sampdoria potrebbe variare durante la sessione di mercato invernale. Un giocatore che sino ad oggi, tra infortuni e prove non eccezionali, ha un po’ deluso è Ernesto Torregrossa, pagato oltre 7 milioni lo scorso gennaio e quasi mai impiegato da Ranieri prima e da D’Aversa poi. Secondo Il Secolo XIX, il centravanti potrebbe partire in prestito a gennaio, e a quel punto il Doria dovrebbe innestare un altro calciatore.



Il sogno prima della vicenda Ferrero era l’attaccante del Sassuolo, ed ex blucerchiato, Gregoire Defrel. Il francese in neroverde non sta trovando molto spazio, il problema attualmente sembra essere rappresentato dall’onerosità dell’affare, fuori portata per le casse doriane, piuttosto vuote.