Ieri pomeriggio la Sampdoria ha usufruito della seconda giornata di riposo concessa da Marco Giampaolo ai blucerchiati dopo il successo sul Napoli. Non tutti però hanno voluto sfruttarla: al mattino infatti in tre si sono presentati a Bogliasco, ossia Gregoire Defrel, Riccardo Saponara e Nicola Murru. I due nuovi acquisti della Samp 2018-2019 e il terzino ex Cagliari si sono sottoposti a cure fisioterapiche e ad alcuni trattamenti.



L'infortunio di Saponara come già annunciato sarà piuttosto lungo. Niente di preoccupante invece per Defrel e Murru (che era stato sostituito durante il match con il Napoli). Secondo Il Secolo XIX entrambi hanno gestito un affaticamento muscolare, in modo da farsi trovare già pronti per questa mattina, quando la Sampdoria tornerà ad allenarsi seppur a ranghi ridotti. Mancheranno infatti Audero, Belec, i tre polacchi, Ekdal, Jankto, Andersen, Vieira e Stijepovic, tutti convocati dalle rispettive Nazionali.