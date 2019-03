La brutta vicenda che ha coinvolto Gregoire schiantatosi ubriaco a bordo della sua auto nella notte tra domenica e lunedì , sembra ormai essersi definitivamente conclusa, almeno per quanto concerne i rapporti tra l'attaccante e la. Ieri alla ripresa degli allenamenti il calciatore si è scusato con il direttore sportivo Carlo Osti, poi con il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo e infine anche con i suoi compagni.La Samp ha ugualmente deciso di comminare una maxi multa all'attaccante francese arrivato in estate in prestito dalla. Questo perchè il codice di comportamento interno che i tesserati sottoscrivono ad inizio anno vieta comportamenti di questo genere, anche se il giocatore si trovava nel suo giorno libero. Non ci saranno però ulteriori 'punizioni' per Defrel, che saràdi mister Giampaolo per la sfida di sabato con il Sassuolo.Diverso invece il discorso relativo al possibile riscatto in estate. La Sampdoria sta pensando da tempo di non esercitare l'opzione di 13 milioni, ma questoA non convincere pienamente è il suo rendimento, anche se mister Giampaolo non ha mai perso occasione per lodarne le qualità. Il classe 1991 era partito molto bene, con 6 gol nelle prime 12 giornate (4 reti segnate in due turni nella prima metà di settembre) ma ormai non esulta da oltre 4 mesi. L'ultima marcatura risale all'11 novembre, a Roma contro la sua ex squadra. Sabato guarda caso la punta si ritroverà di fronte un'altra vecchia conoscenza, il Sassuolo. E la Samp spera che possa essere l'occasione giusta per