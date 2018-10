La Sampdoria e i suoi tifosi per qualche istante hanno tremato nel post partita del successo ottenuto contro la Spal. A far trattenere il respiro ai blucerchiati erano le condizioni di Gregoire Defrel, capocannoniere della squadra e grande sorpresa in questo avvio di stagione. Dopo il gol inflitto ai biancoazzurri, Defrel è uscito dal campo a causa di un problema fisico: "Ho avuto paura" ha confessato. "Mi si è girata un po' la caviglia, ma niente di grave. Mi sono un po' spaventato, siccome è quella che mi ha creato diversi problemi l' anno scorso, ma sta bene". Per fortuna della Samp.



Il Doria quindi potrà tirare un sospiro di sollievo: non dovrebbero esserci particolari acciacchi per Defrel. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica oggi, dopo il martedì di riposo concesso a tutta la squadra da Giampaolo, l'attaccante francese sarebbe già pronto a riprendere regolarmente gli allenamenti con i compagni.



Oltretutto domenica a Bergamo contro l'Atalanta si ritroverà di fronte un certo Duvan Zapata, il giocatore che proprio Defrel ha dovuto sostituire nel cuore dei tifosi doriani. In molti al momento del suo arrivo erano scettici, anche perchè il colombiano era entrato nel cuore della Sud grazie a undici reti e tanto lavoro a servizio della squadra. Giampaolo però aveva necessità di un giocatore diverso, in grado di duettare con Quagliarella a livello tecnico. Considerando l'avvio di campionato di Defrel, sembrerebbe aver avuto ragione.