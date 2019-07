Prove di separazione in casa Sampdoria. Il partente, come noto ormai da tempo, è Dennis Praet, individuato come la futura plusvalenza in casa blucerchiata. Un indizio ulteriore, se mai ce ne fosse stato bisogno, è arrivato dalla partitella di ieri in cui mister Di Francesco non ha schierato due centrocampisti in uscita, ossia Capezzi e proprio Praet. La finalità secondo Il Secolo XIX è abbastanza evidente: preservare il belga da possibili infortuni, che potrebbero complicare le trattative.



Per Praet resta alla finestra il Leicester, ma non bisogna scordare anche il Milan. Mister Giampaolo non sembra pienamente convinto del suo centrocampo, stravede per Praet e in caso di uscite importanti come Donnarumma e Suso potrebbe provare a portare in rossonero proprio Praet.



Il calciatore dal canto suo vorrebbe compiere il definitivo salto in una 'big', motivo per cui qualche settimana fa ha stoppato il suo possibile trasferimento alla Fiorentina. Anche il Leicester non sembrava convincerlo troppo, mentre la pista Milan potrebbe rivelarsi sicuramente più affascinante per l'ex Anderlecht.