Prove tattiche per mister Di Francesco in vista della partita con il Verona. Per la Sampdoria e per lo stesso tecnico blucerchiato sarà una gara decisiva, fondamentale per proseguire insieme il cammino. L'allenatore doriano pare intenzionato a proseguire sull'assetto tattico delle ultime partite, quindi con una difesa a tre che vedrà rientrare al centro Alex Ferrari, mentre gli altri componenti del terzetto saranno molto probabilmente Bereszynski e uno tra Chabot e Colley, ormai ufficialmente in ballottaggio. Pare quindi 'tagliato', almeno per il momento, il colombiano Murillo che contro l'Inter ha scontato il turno di squalifica.



Due gli assetti possibili dal centrocampo in su: se Di Francesco dovesse optare per il 3-4-1-2, il trequartista dovrebbe essere Rigoni con Quagliarella e Bonazzoli in attacco e una linea di centrocampisti composta da Depaoli e Murru sulle corsie, mentre nel cuore del reparto potrebbero trovare spazio Ekdal e Vieira. Se invece Di Francesco decidesse di scegliere il 3-5-2, a centrocampo entrerebbe Jankto. A fargli spazio in quel caso sarebbe Bonazzoli, con Quagliarella e Rigoni tandem offensivo.