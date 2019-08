Si infittisce l'intrigo attorno a Gregoire Defrel: il triangolo coinvolge la Sampdoria, il Sassuolo e il Cagliari, tutti alla caccia dell'attaccante di proprietà della Roma. I blucerchiati parevano avere ormai l'accordo di massima per portare il calciatore a Genova, ma l'intromissione degli emiliani prima e dei sardi poi aveva complicato la vicenda.



La Samp aveva imbastito l'operazione sulla base di un prestito oneroso a 13 milioni, più riscatto a 10, e aveva raggiunto un'intesa sulla base di un contratto pluriennale da 1,5 milioni netti a stagione. Il rilancio del Sassuolo (arrivato a 16 milioni) aveva però messo la Samp in una posizione di svantaggio, e il successivo l'inserimento del Cagliari aveva ulteriormente fatto vacillare Defrel.



Anche per questo motivo secondo Sportitalia ieri sera il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco avrebbe contattato telefonicamente il giocatore. L'ex mister giallorosso avrebbe illustrato nuovamente il suo progetto tattico al calciatore, e il suo ruolo cruciale all'interno della formazione doriana. La risposta di Defrel a questo punto sarebbe attesa entro massimo 24-36 ore, e la Samp sarebbe anche disposta a rilanciare migliorando l'offerta pur di non perdere il francese.