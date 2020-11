Negli ultimi giorni, sui giornali scozzesi, è comparso spesso il nome Sampdoria: non per merito di prestazioni sportive blucerchiate, quanto piuttosto per il calciomercato. Il campionato scozzese, e i media locali, seguono infatti con estrema attenzione l'evoluzione del campionato della squadra di Ranieri, e in particolare le situazioni riguardanti due giocatori, Jakub Jankto e Omar Colley.



Per quanto riguarda l'esterno ceco un paio di settimane fa, subito dopo Sampdoria-Genoa e il gol nel derby, il Sun raccontava dell'interesse dei Rangers di Glasgow per il giocatore. Jankto sarebbe ancora nel mirino della squadra scozzese per il futuro, nonostante la forte concorrenza, in particolare dalla Bundesliga. E' di ieri invece la notizia, riportata dal Daily Record, che svela l'interesse dell'altra squadra di Glasgow, il Celtic, per Omar Colley.



Secondo il tabloid il futuro del centrale gambiano a Genova è segnato, e pare evidente che il club voglia cederlo, considerando anche il poco impiego che ne sta facendo Ranieri. Il Celtic lo aveva già seguito in estate, quando Ferrero aveva chiesto però 9 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro) per il giocatore classe 1992.