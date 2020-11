Sampdoria-Bologna, alla ripresa della Serie A, sarà una partita con numerosi interrogativi di formazione per i blucerchiati. Il dubbio principale riguarda la difesa, che dovrà fare a meno di due titolarissimi. Dopo alcuni giorni di riposo Ranieri inizierà a pensare a come sistemare il reparto considerando la doppia assenza di Augello e Tonelli. Il centrale ex Empoli sarà logicamente sostituito da Omar Colley, mentre per la fascia sinistra verranno sviluppate alcune valutazioni.



La soluzione più immediata per Ranieri sarebbe quella di rispolverare Vasco Regini, unico mancino naturale a disposizione. Secondo Il Secolo XIX però l’allenatore starebbe vagliando anche altre opzioni, ad esempio potrebbe sistemare sulla corsia mancina l’adattato Bereszynski, impiegando nel ruolo di terzino destro uno tra Alex Ferrari, Morten Thorsby o addirittura Antonio Candreva, come già fatto a Cagliari.