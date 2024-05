Sampdoria, differenze di vedute nell'area sanitaria: Manfredi dovrà intervenire

Nella prossima stagione laspera di non dover rivivere la vera e propria via crucis di infortuni affrontata quest'anno. Il campionato dei blucerchiati è stato fortemente condizionato dai tanti problemi fisici che hanno tolto a lungo dalla disponibilità di mister Pirlo svariati giocatori, alcuni anche per lunghissimo tempo. E' il caso di Ferrari, Borini, Esposito, Vieira, Benedetti e soprattutto Pedrola. Già ad ottobre il secondo infortunio aveva creato qualche polemica tra Pirlo e l'area medica, mentre la terza ricaduta capitata allo spagnolo stando a Il Secolo XIX avrebbe sottolineato lache era già stata interessata da alcuni importanti cambiamenti a febbraio.

Il professor Franco, il professionista incaricato da Mapei Sport - struttura esterena a cui si affida la Samp da qualche mese - avrebbe suggerito laIl club invece avrebbe spinto per, affidando Pedrola al professor Lempainen, professore che aveva già operato Fabio Borini. Per questo motivo Manfredi in estateanche perché alcuni rumors raccontano di un mancato feeling tra Combi e Garriboli. Quest'ultimo è uomo di fiducia di Manfredi, direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, e dalla scorsa esate il presidente gli ha affidato l'incarico da remoto di direttore sanitario e responsabile dell'area sviluppo della Samp.