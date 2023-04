La grave situazione della Sampdoria incide sui calciatori, che hanno dovuto rinunciare ad una mensilità, e sugli stipendi federali. La questione però è ben più impattante per i 'normali' dipendenti del club, senza ingaggi paragonabili a quelli dei giocatori.



Le persone sotto contratto con Corte Lambruschini sono infatti ancora in attesa dello stipendio di febbraio. Alcuni dirigenti, invece, sono in arretrato di addirittura quattro mensilità. Un grave danno economico per famiglie normali, che fa il paio con le difficoltà economiche che stanno attraversando, a causa della crisi della Samp, alcuni creditori e piccoli fornitori locali.