In queste ultime ore, dopo la sconfitta con il Verona, il nome di Marco Giampaolo è entrato all'interno di critiche da parte dei tifosi blucerchiati, relative all'assenza di risultati. Ciò ovviamente ha sollevato anche parecchie voci relative ad un possibile esonero, voci che hanno lasciato particolarmente colpita la dirigenza della Sampdoria.



Secondo La Repubblica, a Corte Lambruschini ci sarebbe grande stupore per l'eccessiva preoccupazione in merito alla posizione di Giampaolo. Nessuno in Sampdoria avrebbe pensato all'esonero, o a poter ambire a traguardi diversi dalla salvezza. Il tecnico chiede chiarezza e unità, e per questo motivo ieri la dirigenza si è recata a Bogliasco.



Al centro sportivo doriano si sono visti il presidente Marco Lanna accompagnato dai dirigenti Carlo Osti e Daniele Faggiano, con Romei assente perché all'estero per lavoro. La 'spedizione' sarebbe servita per testimoniare la vicinanza e la fiducia dei vertici blucerchiati all'allenatore. Nei prossimi giorni potrebbero esserci anche alcuni incontri tra Giampaolo, la Samp e i giocatori.