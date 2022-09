Purtroppo, o forse per fortuna, quando laperde e le cose girano male, non sono felice. Non mi va di scrivere, di ‘menarlo’ a uno e all’altro, di accanirmi con squadra, giocatori e allenatore. Quindi, il Sampmania sarà piuttosto breve e cercherò di essere il più conciso possibile, senza troppi fronzoli.A spaventarmi della Sampdoria, di questa Sampdoria,. Ma davvero è la stessa formazione che ha agguantato in extremis la Lazio, più forte di tutto, anche di direzioni arbitrali rivedibili? Davvero è la stessa compagine che ha fermato sullo 0-0 la Juventus di Vlahovic e Cuadrado?Oltretutto, nelle gare in cui vincere sarebbe stato fondamentale? Può dipendere da chi siede in panchina, certo, attualmente è il bersaglio più facile e pure il più gettonato, ma questa differenza di atteggiamento e mentalità non potrebbe essere (anche) attribuibile a dei giocatori che, evidentemente, rendono al meglio quando si sentono sfavoriti, o scendono in campo senza pressione? La miglior partita della Samp negli ultimi anni è stata probabilmente Samp - Fiorentina 4-1, con i doriani salvi e senza paure residue. Il trend è ripreso tale e quale pure nel 2022-2023.. Potrà dipendere dal tecnico, ma ritengo ci sia un’ampia componente individuale. E non venitemi a dire che servono gli allenatori che ‘trasmettono grinta’, perché è una favola bella e buona.Tirare al piattello con Giampaolo oggi sembra lo sport nazionale. A chiederne la testa, probabilmente, sono gli stessi che quattro giorni fa inneggiavano al suo 4-3-1-2.C’è chi invoca amatissimi ex (anche dal sottoscritto) reduci da un dodicesimo posto in Serie B, chi vagheggia ritorni ingombranti e fantascientifici e chi, invece, ipotizza approdi di profili giovani ed emergenti emigrati nel freddo est a due milioni netti più bonus l’anno. Tutte soluzioni evidentemente poco plausibili, per un motivo e per l’altro.Giampaolo ha pure un’altra attenuante, ossia quella di. Villar è in evidente ritardo di condizione, idem Djuricic, basta vederli correre dieci minuti per accorgersene, Pussetto è arrivato in Liguria tre giorni fa e Winks non sta bene. Quindi, di fatto, ha dovuto affrontare un calendario agghiacciante con una rosa persino più debole e risicata della scorsa. Il pezzo, però, non vuole essere una difesa ad oltranza acritica e partigiana.e il tecnico ha, come tutti, le sue responsabilità a livello motivazionale, organizzativo e di lettura del match.e non è “Riuscita a reagire”. “Paghiamo a caro prezzo quei 5 minuti”, ha concluso il mister. Questa volta, non mi trova sulla stessa lunghezza d’onda. Audero, se mai, ha evitato un passivo ben peggiore.Certo, a livello episodico è come dice Giampaolo. Il tabellino recita Verona 2-Sampdoria 1, e i gol sono arrivati in cinque giri di orologio dopo il vantaggio doriano. Addirittura, il Doria ha avuto pure la possibilità di pareggiare, sì.. La Samp si è squagliata alla prima difficoltà, e ho contato almeno quattro super interventi di Audero nel secondo tempo.L’aspetto più preoccupante, a mio modo di vedere, è la tremenda fase difesiva, in difficoltà per novanta minuti, con la retroguardia regolarmente scavalcata dalle verticalizzazioni di un Verona modesto e ampiamente abbordabile.Questa squadra bipolare va aiutata. In che modo? Non lo so. Non so se sia meglio far sentire ad una formazione fragile e tremolante la pressione che merita, o se viceversa la miglior strada sia il sostegno ad oltranza. Forse, considerando la differenza di rendimento e condizione che esiste tra le mura del Ferraris e lontano da Genova,Ma non ne sono così sicuro. La Sampdoria, e Giampaolo, devono risolvere i loro problemi da soli. L’ingresso in pianta stabile di alcune pedine può essere un aiuto ma non deve, e non può, diventare un alibi.