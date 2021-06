In attesa di conoscere novità sul futuro di Dionisi, la Sampdoria si cautela con un piano B. L'alternativa all'allenatore dell'Empoli, in questo momento, sembra essere l'ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter Patrick Vieira. Addirittura, domani sarebbe in programma un incontro tra il tecnico, il suo agente e Massimo Ferrero.



Il Viperetta salirà a Milano per la riunione in Lega Calcio. Obiettivo, discutere lo spacchettamento dei diritti tv per la stagione 2021 2022. L'imprenditore romano però come detto approfitterà dell'occasione per vedere Vieira. I due erano già d'accordo la settimana scorsa per un pranzo, poi saltato a causa dell'indisponibilità di Pecini. Domani, scrive Il Secolo XIX, Vieira sarà accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, in ottimi rapporti con Ferrero e desideroso di discutere i dettagli del progetto.