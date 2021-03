Sull’assenza di Massimo Ferrero da Genova in occasione del doppio impegno della Sampdoria, contro Atalanta e Genoa, si sono fatte numerose speculazioni. Il Viperetta era all’estero, qualcuno dice in Africa, altre fonti parlano della Turchia, per questioni legate non alla Sampdoria, almeno stando alle comunicazioni ufficiose circolate in questi giorni. Da altre parti rimbalzava invece l’indiscrezione di un viaggio legato al futuro societario.



Ferrero ha ugualmente seguito le due sfide, telefonando a Ranieri al termine di ogni match. Comunque, la lontananza del Viperetta dal Ferraris sembra essersi conclusa. Secondo Tuttosport domenica, in occasione della partita tra i blucerchiati e il Cagliari in programma alle 18, il presidente doriano sarà regolarmente in Tribuna.