Anche laa fianco dell'Ospedaledi Genova. L'emergenza Coronavirus infatti vedrà scendere in campo i blucerchiati, pronti a partecipare attivamente alla raccolta fondi per la struttura genovese. E' questo l'impegno assunto da Cortte Lambruschini tramite un comunicato ufficiale. "" ha scritto la società. "In questo momento di grande difficoltà, vogliamo essere al fianco di chi sta aiutando i cittadini giorno e notte, mettendosi a disposizione con professionalità ma soprattutto con amore e con la forza di chi non si arrende.in favore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per l’emergenza Coronavirus-COVID-19.Si invitano i tifosi e tutti coloro che volessero aderire all’iniziativa #genovapersanmartino a visitare il sito internet dedicato (clicca qui) e a effettuare una donazione. Codice IBAN: IT02Y0617501594000002390480".La Samp ha poi spiegato il suo punto di vista su un'altra situazione, ossia la richiesta da parte dei tifosi di convertire il rimborso dei biglietti di Sampdoria-Hellas Verona in beneficienza. "​Apprezzando la consueta sensibilità dei tifosi blucerchiati abbonati che hanno fatto sapere di essere disponibili a convertire in donazione il rateo partita di Sampdoria-Hellas Verona disputata a porte chiuse, l’U.C. Sampdoria segnala che, in questa particolare situazione,sotto tutti i punti di vista (organizzativo, amministrativo, fiscale) e con una tempistica lunga che non potrebbe consentire un aiuto immediato, e quanto mai opportuno, all’Ospedale San Martino".