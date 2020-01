Nonostante le parole di Claudio Ranieri, che ha provato a blindare il calciatore, il futuro di Gianluca Caprari sembra davvero ad un passo dal Sassuolo. L'attaccante della Sampdoria, che domani affronterà proprio i neroverdi, si trasferirà infatti in Emilia dopo lunedì, quando verranno limati gli ultimi dettagli per il trasferimento.



La Samp ha voluto prima dare priorità al match del Ferraris, dove il Doria affronterà proprio il Sassuolo. Il trasferimento di Caprari dovrebbe avvenire comunque in prestito con obbligo di riscatto, scrive Sampnews24.com.