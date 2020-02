La Sampdoria festeggia il rinnovo di Nicola Murru fino al 2024, e si appresta a celebrare un altro prolungamento di contratto per un calciatore sempre più legato ai colori blucerchiati. Il giocatore in questione è Karol Linetty, che a breve dovrebbe siglare il nuovo accordo con il Doria.



Secondo Il Secolo XIX la fumata bianca dovrebbe ormai essere questione di poco tempo, poi si potrà festeggiare il nuovo contratto del polacco. L'entourage di Linetty e la società sono vicinissime ormai da parecchie settimane, e non dovrebbero esserci particolari ostacoli prima dell'annuncio.