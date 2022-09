Doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una mattinata di lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo, nel pomeriggio Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 1 a base di esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, differenziato per Harry Winks; prosegue invece il proprio percorso riabilitativo Manuel De Luca. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.