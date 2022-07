In questi giorni è piuttosto caldo l'asse tra Genova e l'Inghilterra, in particolare Londra. La dirigenza della Sampdoria ha fitti contatti con Fabio Paratici, uomo mercato del Tottenham, per ottenere in prestito Bryan Gil, ma lo spagnolo non è l'unico obiettivo blucerchiato. Nel mirino doriano sarebbe infatti entrato anche Joe Rodon.



Difensore, classe 1997, Rodon non fa parte dei piani di Conte e potrebbe partire. Il gallese ha un contratto fino al 2025, ma i blucerchiati vorrebbero portarlo a Bogliasco. Secondo Il Secolo XIX non è escluso che i contatti tra le parti, nei prossimi giorni, possano estendersi a più di una operazione.