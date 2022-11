Uno dei fedelissimi di mister Stankovic è il difensore centrale Aleksandar Dragovic, giocatore voluto alla Stella Rossa proprio dal tecnico, che ora sarebbe intenzionato a portare in Italia il ragazzo. Dragovic, che con 'Deki' si trova benissimo, avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento alla Sampdoria, ma la situazione è abbastanza complessa.



Innanzitutto, la Samp deve prima vendere e i due giocatori che potrebbero partire nel reparto a gennaio sono Colley e Ferrari. In caso di partenza del primo, il sostituto sarebbe Dragovic che si sarebbe già detto pronto a seguire Stankovic a Genova. Non è così scontato però, scrive Il Secolo XIX, che la Stella Rossa lasci partire a cuor leggero il calciatore, molto importante all'interno del club. Stankovic potrebbe fare leva sul suo appeal nei confronti di Dragovic, ma la trattativa non sarà ugualmente semplice.