Un ritorno di fiamma agita le idee di mercato della Sampdoria: al club blucerchiato, in estate, sarebbe piaciuto riportare a Genova Dennis Praet, chiuso al Leicester, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso, da Corte Lambruschini sarebbero tornati a bussare alla porta inglese, ricevendo però una risposta ben chiara.



Il Leicester, scrive Tuttosport, avrebbe fatto sapere alla Samp di considerare la proposta come totalmente impossibile. Da Corte Lambruschini avevano proposto il prestito secco, ma l'unica formula che valuteranno le Foxes sarà quella del l’acquisto a titolo definitivo o al limite l’obbligo di riscatto senza condizioni a fine stagione. Da qui non si deroga, la discussione potrebbe ridursi al massimo ai tempi dei versamenti, modalità e cifre. Il prezzo oscilla tra i sei e i dieci milioni, il Torino ad esempio, altra società molto interessata, potrebbe metterne sul piatto la metà.