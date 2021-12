Dragusin, difensore della Sampdoria in prestito dalla Juventus, parla di Paulo Dybala a Playsport.ro: "Se lo hai in squadra in allenamento, vinci! Un puro playmaker. Quando ha la palla tra i piedi, fa quello che vuole. Può mandare il miglior cross, un assist da manuale, un passaggio no look, ti guarda e manda la palla nella direzione opposta, senza sbagliare di un centimetro".