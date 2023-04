Lasprofonda, in classifica e soprattutto a livello societario. Qualcuno continua a fare lo 'struzzo', ma la realtà blucerchiata resta drammatica, sul campo e fuori. Se lo spettro della Serie B dopo la sconfitta con la Cremonese e il pareggio con il Lecce si è ormai concretizzato, l'altro fronte è quello deida affrontare a stretto giro di posta, tutti pressanti ed indifferibili.L'orizzonte temporale è quello del 20 giugno, data limite per l'iscrizione alla prossima stagione. Entro tale giorno, la Samp dovrà versare all'incircaLe casse ad oggi sono vuote, ma questa è una situazione che si ripete da tempo. Il problema è che oggi non c'è neppure la possibilità di utilizzare la strategia di gennaio, quando erano stati ceduti calciatori per abbattere il monte ingaggi e racimolare qualche spicciolo, sufficiente a 'sfangare' la scadenza di febbraio., e l'azionista di maggioranza, Ferrero, non ha di certo la disponibilità per iniettare nel club finanze. Ma come si compongono questi 30 milioni? Vediamolo nel dettaglio.La scadenza più pressante è quella dell'Irpef, il. Entro tale data, la Samp dovrà versaredi euro per saldare la rata concessa per il versamento degli arretrati fiscali sospesi durante il Covid. E' uno step indifferibile, non pagare vorrebbe dire esclusione immediata dalla rateizzazione, con conseguente maxi saldo entro il 20 giugno di. A quel punto, la cifra complessiva per iscriversi al campionato sforerebbe di molto i 30 milioni, si andrebbe addirittura a oltre 50 milioni di euro. Un bagno di sangue, per la Samp. Comunque, una volta ottemperati gli 1,2 milioni di aprile, lo stesso problema si riproporrebbe a fine maggio. Totale, 2,4 milioni.Gran parte dei 30 milioni, tolta l'Irpef, riguarda i salari dei calcaitori. Al 30 maggio andranno corrisposti gli stipendi federali a calciatori e dirigenti, relativi al primo trimestre 2023. Sonoper i tesserati attualmente in rosa e per quelli ceduti a fine mercato., per potersi iscrivere al campionato. Fanno. In caso di mancato versamento degli emolumenti di fine maggio, la Samp verrebbe penalizzata di almeno un paio di punti. Penalizzazione che, è bene ricordarlo, potrebbe anche essere scontata nella prossima stagione, sempre ammesso che il club non sia fallito. Ripetere lo schema già attuato, con la rinuncia su base volontaria di un mese di stipendio, è impossibile.L'ultimo termine di questo cronoprogramma come detto è posto al 20 giugno, per l'iscrizione. Qui, oltre ai 22,4 milioni di stipendi e Irpef, la Samp dovrà versare anche il, a cui andranno sommati anche i 2,5 milioni di 'bonus individuali', che poi altro non sono che lo stipendio di dicembre.