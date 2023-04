Lo scenario ha contorni drammatici, ma pare essere una delle poche eventualità capaci di salvare la Sampdoria, intesa come titolo sportivo e storia. Si parla del fallimento 'sprint', da ottenere a breve, in modo tale da salvaguardare gli assets del club, e a approfondire la questione è La Gazzetta dello Sport.



Secondo il quotidiano, il fallimento sarebbe ormai imminente. Il CdA, nell'incontro tenutosi a Milano due giorni fa, si sarebbe reso conto che la soluzione del bond convertibile non sia praticabile, e il lavoro di Bissocolo, esperto nominato dalla Camera di Commercio per terminare la composizione negoziata, rischierebbe di terminare oltre il termine utile per la sopravvivenza della Sampdoria. Le Noif infatti autorizzano il trasferimento del titolo sportivo solo dopo il fallimento della società, ma entro la prima settimana di giugno. E il rischio di sforare c'è.



Per questo motivo, in considerazione dei tempi ormai stretti il CdA potrebbe intraprendere un'altra strada, ossia riunirsi a breve e rivolgersi spontaneamente al Tribunale facendo domanda di accedere alla liquidazione giudiziale. Per rientrare nel limite di giugno, ciò dovrebbe avvenire entro fine aprile. In questo modo, si potrebbe 'salvare' e mantenere in vita la Sampdoria, evitando la revoca definitiva del titolo sportivo.