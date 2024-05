Sampdoria, ds cercasi: tutti i nomi nel casting di Manfredi

Tra paletti, comunque aggirabili, e la costruzione di una squadra per la promozione, la prossima stagione dellasarà molto delicata. Serve un direttore sportivo di esperienza da affiancare ad Andrea Mancini, e il club blucerchiato è alla ricerca del profilo giusto da accostare al figlio dell'ex C.T. della Nazionale. In questi giorni, Matteoè alle prese con un vero e proprio 'casting'. I nomi circolati sono tantissimi. Quelli sfumati, ad oggi, paiono essereSi era vociferato anche di alcuni contatti con l'ex Juventus, ma l'interessamento non avrebbe avuto seguito.

Nell'elenco di papabili restano tanti professionisti. Si parla ad esempio didella Juventus, didel Sassuolo, o degli svincolati Petrachi o Ribalta. Proprio con Ribalta sarebbe in programma un incontro nelle prossime giornate, dopo il summit interlocutorio di qualche giorno fa. Secondo La Repubblica altri candidati sarebbero Davide Vaira del Modena, Filippo Giraldi ex Nottingham, Accardi dell'Empoli, poi ancora Meluso, De Sanctis, Marroccu e Longo.