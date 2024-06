AFP via Getty Images

. Il nome dell'attaccante italiano della Juventus è sul taccuino del. Che, sempre secondo Sky Sport Germania, sarebbe disposto a investire una cifraper il suo cartellino.- Arrivato nel 2020 dalla Fiorentina per circa 57 milioni di euro tra prestito e riscatto, Federico Chiesa èClasse 1997, compirà 27 anni il prossimo 25 ottobre. Finora ha segnato 32 gol in 131 presenze con la maglia bianconera, vincendo la Coppa Italia per due volte (battendo sempre l'Atalanta in finale) e una Supercoppa italiana contro il Napoli. Dove in panchina è arrivato Antonio Conte, un allenatore che stima da tempo Chiesa, anche nel mirino della Roma di De Rossi.

- In attesa di definire il proprio futuro, Chiesa sta giocando la fase finale di Euro 2024 con l'Italia. La Uefa lo ha nominato "man of the match" nella gara di sabato sera vinta 2-1 in rimonta contro l'Albania a Dortmund. Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti è orientato a schierarlo nella formazione titolare anche nella prossima partita di giovedì con la Spagna a Gelsenkirchen. Dove Chiesa avrà addosso anche gli occhi del Bayern Monaco.