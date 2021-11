La partita con il Bologna sarà cruciale per la Sampdoria, e D'Aversa in questi giorni di ritiro sta provando varie opzioni e soluzioni per affrontare i rossoblù. Uno dei grandi dubbi riguarda ovviamente l'attacco, e il tandem da opporre alla formazione di Mihajlovic.



Sino ad oggi, tutti hanno ripetuto la possibilità di far convivere Fabio Quagliarella e Francesco Caputo, ma i due insieme non hanno mai brillato, tranne forse ad Empoli. Secondo Tuttosport, questo è il principale dubbio dell'allenatore. Caputo è avanti a livello di gol, potrebbe partire titolare, l'unica certezza ad oggi è rappresentata dall'impiego di Manolo Gabbiadini.