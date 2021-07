Sino ad oggi, in tutte le amichevoli della Sampdoria, l'allenatore Roberto D'Aversa ha sempre scelto Morten Thorsby in coppia con Adrien Silva davanti alla difesa. Per il tecnico il centrocampista classe 1996 è stato insostituibile, il problema è che, nell'ottica del principale obiettivo blucerchiato, ossia realizzare plusvalenze, la cessione del norvegese è estremamente succosa e invitante. Il giocatore è arrivato a parametro zero, oggi il Doria lo valuta circa 6-8 milioni di euro e a Corte Lambruschini sono arrivati i sondaggi di Watford, Napoli e Atalanta.



Il ritorno di Ekdal, però, potrebbe variare gli equilibri e rendere più indolore la cessione. Il tecnico blucerchiato, stando a Tuttosport, nelle prossime ore vedrà il neo direttore sportivo Daniele Faggiano, per fare il punto della situazione e decidere come muoversi in ottica mercato. La cessione di Thorsby, però, pare inevitabile.