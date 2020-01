La Sampdoria a gennaio sarà chiamata a parecchi investimenti tra difesa e attacco. Il problema principale, per i blucerchiati, è rappresentato dalla camera di compensazione, che per il momento resta vuota. Per questo motivo da Corte Lambruschini stanno provando ad ottenere anticipatamente dall'Atalanta i 12 milioni legati al riscatto di Duvan Zapata. Un ragionamento simile il Doria lo avrebbe fatto con la Roma, prima che il cambio societario scombussolasse i piani dei genovesi.



La Samp però con l'Atalanta potrebbe confrontarsi anche su un altro fronte, ossia quello dei difensori. I nerazzurri infatti sembrerebbero disposti ad accontentare le richieste, a patto che Ferrero accetti di tesserare uno dei due esuberi in forza all'Atalanta, ossia il giovane Roger Ibañez o il danese Simon Kjaer.



Secondo Il Secolo XIX si tratterebbe di una sorta di contropartita tecnica ed economica, che la Samp potrebbe anche pagare più avanti. Lo scambio di favori consentirebbe alla Samp di rimpolpare la difesa dopo l'infortunio di Ferrari, rimpinguando contemporaneamente la famigerata camera di compensazione.