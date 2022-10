In casa Sampdoria, i blucerchiati dovranno fare particolare attenzione ai cartellini gialli nel corso della prossima partita contro la Fiorentina. Il match con l'Inter, infatti, ha lasciato alcuni strascichi soprattutto sotto l'aspetto dei giocatori in diffida. Il terzo giallo stagionale rimediato a Milano, infatti, ha messo a rischio due pilastri come Omar Colley e Filip Djuricic.



Il difensore gambiano e il fantasista serbo si sono uniti così al terzo giocatore in diffida tra le fila della Sampdoria, ossia Mehdi Leris. L'esterno ex Chievo, però, sta gestendo questa situazione dalla gara con il Bologna.