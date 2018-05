E' quello di un centravanti keniota il nome nuovo accostato a Sampdoria e Atalanta nelle ultime ore. Si tratta di Michael Olunga, possente attaccante di 190 cm di proprietà del Guizhou Hengfeng, ma prestato in questa stagione al Girona, in Liga. In Spagna, la punta nata a Nairobi nel 1994 non è stata impiegata moltissimo, dal momento che ha giocato soltanto 426 minuti nel corso del campionato, ma è comunque riuscito a mettere a segno 3 gol e un assist. Olunga era esploso appena 22enne nel 2016, indossando la maglia del Djurgardens. Grazie a 12 gol e 4 assist realizzati in tre mesi, proprio sul finire del campionato svedese tra agosto e novembre, aveva attirato l'attenzione del club cinese, che aveva versato 3,5 milioni nelle casse della società di Stoccolma per averlo. Dopo alcune presenze nella Chinese Super League, Olunga si è cimentato nell'avventura in terra catalana, e ora sarebbe solleticato dal desiderio di un'esperienza in Serie A.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, che dovranno decidere se accettare la scommessa presentando un'offerta per un giocatore molto forte fisicamente, già stabilmente nel giro della sua nazionale (21 presenze e 7 reti con la maglia del Kenya in carriera) o se invece declinare la proposta.