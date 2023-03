L'obiettivo di Genova è chiaro: candidarsi come una delle città di. Per questo motivo il sindaco del capoluogo ligure, Marco, è andato in missione a Roma per promuovere la sua città come papabile destinazione della rassegna. Ovviamente, la vicenda riguarderà da vicino anche. Ma andiamo con ordine.Oggi, insieme all'assessore allo Sport Alessandra Bianchi, BucciMilano, Napoli, Firenze, Bologna, Cagliari, Verona, Bari e Palermo, oltre alle altre due proprietà candidate (Sport e Salute per l'Olimpico di Roma e la Juventus per l'Allianz Stadium) e ai vertici del ministero dello Sport, Coni e Federcalcio. Verranno discusse le cdelle varie città, inclusa la questione stadio. I termini sono il 30 marzo (data in cui la Federcalcio dovrà ricevere i documenti completi) mentre entro il 12 aprile verrà comunicato alla Uefa il listone definitivo delle città inserite nella candidatura: i posti sono 10, le aspiranti 11.La questione riguarda i due club cittadini dal punto di vista dell'impianto. Il Ferraris, come noto, ha bisogno di essere ristrutturato e secondo club e Comune l'Europeo è un'opportunità importante. Secondo Il Secolo XIX arriveranno fondi appositi, dal punto di vista normativo sarà varata una procedura più agile, e il budget previsto per la struttura di Marassi dovrebbe superare iL'obiettivo sarebbe quello di concludere la prima fase dei lavori nella stagionementre nei tre anni successivi sarà completato il resto. L'inizio dei lavori coinvolgerà prima la tribuna, poi gradinate e distintii, oltre alle torri, che verrebbero alzate. Il progetto, commissionato dal Genoa allo studio Populous, è stato condiviso da Samp e Comune. Le scale della tribuna verranno spostate all'esterno, e l'ultimo piano sarà tuttocon 3 mila metri di sky box. Negli angoli tra gradinata e tribuna e gradinata e distinti sono previste strutture in vetro per alberghi, uffici o altre attività.